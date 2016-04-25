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  • Фернандес получил закрытую черепно-мозговую травму в матче с «Динамо»

Фернандес получил закрытую черепно-мозговую травму в матче с «Динамо»

25 апреля 2016, 01:34
11

Стала известна степень серьезности травмы, которую получил защитник ЦСКА Марио Фернандес в матче 25-го тура РФПЛ с «Динамо». Напомним, что игрок покинул поле на носилках в середине второго тайма.

«У Марио Фернандеса, получившего повреждение в единоборстве с игроком «Динамо», диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей правой височной области. Ему была оказана медицинская помощь, после которой он отправился на обследование, подтвердившее первоначальный диагноз. О сроках возвращения бразильца в общую группу будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении на официальном сайте армейцев.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо
Комментарии (11)
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sour12
1461547096
да его под конец матча решили походу добить....здоровья.
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Dr Metal
1461557011
Жаль его. Настоящий трудяга, никогда от борьбы не уходит
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1461557146
ЦСКА не чемпион.
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VIPded
1461560343
Здоровья Марио!
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Sergej-74
1461560826
поправляйся
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Alex3920486
1461565787
Бывает всякое.... и со всеми. Всем травмированным - здоровья!
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Стаz
1461570052
Здоровья. Ты нам еще пригодишься наЧМ2018.
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CSKA75875
1461577786
Здоровья Марио)
Ответить
vladimir-7
1461578568
Марио, выздоравливай.
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lex_ex
1461588799
Здоровья
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