Фернандес получил закрытую черепно-мозговую травму в матче с «Динамо»

Стала известна степень серьезности травмы, которую получил защитник ЦСКА Марио Фернандес в матче 25-го тура РФПЛ с «Динамо». Напомним, что игрок покинул поле на носилках в середине второго тайма.

«У Марио Фернандеса, получившего повреждение в единоборстве с игроком «Динамо», диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей правой височной области. Ему была оказана медицинская помощь, после которой он отправился на обследование, подтвердившее первоначальный диагноз. О сроках возвращения бразильца в общую группу будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении на официальном сайте армейцев.