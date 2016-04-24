Виллаш-Боаш: «Ростов» выглядел лучше «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш после крупного поражения от «Ростова» в матче 25-го тура РФПЛ подчеркнул, что ключевым моментом поединка стал первый гол в исполнении соперника.

«Следует признать, что соперник сегодня превзошел нас с точки зрения подготовки. Игроки «Ростова» выглядели лучше и всегда оказывались первыми на мяче. На нашей же команде сказалось усталость, поскольку мы выступаем в плотном режиме.

Первый гол «Ростова» – ключевой момент этого матча. Мы старались избежать этого момента, но они забили первыми, после чего отошли в оборону и начали играть на контраатаках», – сказал португальский специалист в эфире «Матч ТВ».