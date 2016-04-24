Зинченко: «Играть так, как «Уфа» сегодня, нельзя»

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко назвал причины крупного поражения своей команды от «Краснодара» в матче 25-го тура чемпионата России.

– Как считаете, почему команда проиграла с таким крупным счетом?

– «Краснодар» нас переиграл на классе. По всем компонентам победил, действительно. На каждом участке поля они выиграли много борьбы, все подборы практически были за ними. Здорово сыграли. Их владение мячом было очень большое.

– На что делала ставку «Уфа» перед игрой?

– Хотели победить за счет быстрых атак и за счет того, что мяч после отбора будет сразу доставлен на фланг. Оттуда уже планировали проводить быстрые атаки. Но многое не получилось, первой передачи особо не было, толком не могли держать мяч. У нас много что сегодня не получилось.

– Можно сказать, что вначале игра получалась все-таки?

– Ну, немного было такое ощущение, что мы перебили их ход игры, но все равно «Краснодар» гнул свою линию и добился положительного результата.

– Насколько сейчас «Уфа» чувствует себя в безопасности, исходя из турнирной таблицы.

– Мы все взрослые люди, проанализируем ошибки и будем двигаться дальше. Потому что так играть нельзя.