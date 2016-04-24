«Ростов» – «Зенит». Гарай, Дзюба и Маурисио выйдут на поле с первых минут

Стал известны составы команд на матч 25-го тура российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Зенитом».

«Зенит»: Лодыгин, Жирков, Ломбертс, Гарай, Смольников, Хави Гарсия, Маурисио, Витсель, Шатов, Дзюба, Халк.

Запасные: Кержаков, Рудаков, Кришито, Юсупов, Кокорин, Иванов, Палиенко, Долгов, Богаев.

«Ростов»: Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Навас, Кудряшов, Канга, Нобоа, Калачев, Ерохин, Полоз, Азмун.

Запасные: Покатилов, Медведев, Терентьев, Маргасов, Киреев, Думбия, Трошечкин, Бухаров, Ю Бен Су, Эзатолахи.