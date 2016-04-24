Бубнов: «Если «Зенит» не победит «Ростов», то создаст труднопреодолимый задел на финише»

Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 25-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» сделал прогноз на данную встречу. По его мнению, петербуржцы одержат победу со счетом 2:0.

«Виллаш-Боаш провел ротацию состава в кубковой встрече с «Амкаром», которая в итоге продлилась 120 минут и не позволила сэкономить силы. Для «Зенита» здесь все предельно просто: победа сохраняет хорошие шансы на титул, любой другой исход позволяет конкуренту (-ам) создать труднопреодолимый задел на финише», – сказал Бубнов.