Отец Промеса: «Рад успехам Квинси, а вот результаты «Спартака» меня немного огорчают»

Отец полузащитника «Спартака» Квинси Промеса Джерри Промес рассказал о том, как он относится к выступлениям сына за московский клуб.

«Я пристально слежу за выступлением сына и очень рад его успехам в «Спартаке». Мне очень нравится в России, я приезжаю сюда уже второй раз и чувствую себя здесь комфортно. Планирую задержаться здесь на две недели. Знаю, что и Квинси очень нравится в Москве. Рад его успехам. Единственное, сейчас меня немного огорчают результаты «Спартака», но я надеюсь, что скоро у клуба наступят хорошие времена и все нормализуется», – сказал Джерри Промес.