Сафонов: «Если ЦСКА не обыграет «Динамо», с мечтами о золотых медалях придется попрощаться»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящей встрече 25-го тура российской Премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Динамо» успех со счетом 2:1 будут праздновать красно-синие.

«Обеим командам очки необходимы, как воздух. Хотя обе сейчас выглядят неважно в физическом плане. Если ЦСКА не выиграет в этом матче, то с мечтами о золотых медалях армейцам придется попрощаться», – отметил Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 25-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».