Черевченко: «Немного забивать и мало пропускать – стиль «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент железнодорожники занимают в турнирной таблице РФПЛ третье место.

– Какие задачи у «Локомотива» на концовку сезона?

– Я уже говорил, что мы идем от игры к игре. Итоги будем подводить 21 мая, когда завершится последний тур.

– Почему «Локомотив» так мало забивает?

– Сколько я помню, «Локомотив» всегда немного забивал и мало пропускал. Это стиль команды. Но, естественно, мы работали, работаем и будем работать над результативностью.