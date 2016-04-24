«Краснодар» – «Уфа». Смолов и Вандерсон начнут матч с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Уфой».

«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Газинский, Петров, Каборе, Жоаозиньо, Перейра, Смолов, Вандерсон.

Запасные: Дикань, Синицын, Страндберг, Торбинский, Эбуэ, Ахмедов, Мамаев, Быстров, Лаборде, Ари, Комличенко.

«Уфа»: Шелия, Аликин, Тумасян, Никитин, Сафрониди, Зубарев, Стоцкий, Пауревич, Зинченко, Кротов, Игбун.

Запасные: Нарубин, Сухов, Кацалапов, Филин, Безденежных, Ханджич, Марсиньо, Диего Карлос.