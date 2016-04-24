Ван Гаал: «Я буду обсуждать свое будущее с руководством, а никак не с вами»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал вновь не сдержался в общении с журналистами после матча с «Эвертоном» (2:1), который позволил манкунианцам попасть в финал кубка Англии.

«Меня интересуют те турниры, в которых мы участвуем сейчас. Мы живем настоящим. А что касается моего будущего, я буду обсуждать его со своим руководством, а никак не с вами.

Означает ли это, что я планирую остаться в «МЮ» в следующем сезоне? Да, но я об этом уже не раз говорил. Это никакая не новость, вам не стоит этого писать.

Я не знаю, можно ли считать сезон успешным, если мы возьмем кубок, но не попадем в Лигу чемпионов. Это решит совет директоров «МЮ», — поставил точку ван Гал.