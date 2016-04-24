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Аленичев: «Мое будущее в «Спартаке»? Провоцируете меня?»

24 апреля 2016, 06:33
5

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев с улыбкой отреагировал на неудобный вопрос в свой адрес после ничьи с «Мордовией» (2:2).

– Текущие кадровые проблемы «Спартака» понятны. Но ничья с соперником на своем поле, стоящем на вылет... Не считаете, что текущая команда себя изжила?

– Перестановки, конечно же, нужны. Требуется усиление. Я говорю банальные вещи, о которых вы не хуже меня знаете. Но сейчас в нашем распоряжении есть те, кого вы видите: кто выходит в стартовом составе и остается в запасе. Других у нас нет. Изжила ли себя команда? В ближайшее время крайне необходимо сделать изменения в составе, и они будут! Нужно определиться, с кем идти дальше, и какой вектор развития будет вообще у этой команды. После окончания сезона нам над всем этим нужно очень серьезно подумать. Я понимаю реакцию болельщиков.

– А вы уверены, что по окончании сезона пойдете дальше вместе с командой?

– Провоцируете меня? – с улыбкой переспросил Аленичев.

– Какое отношение этот вопрос имеет к игре? – вмешался пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг. – Или вы считаете, что Дмитрий Анатольевич должен сейчас подать в отставку? Прошу всех: вопросы только в рамках сегодняшнего матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (5)
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ntaram
1461472260
Крепись коуч ...
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maior-60
1461476294
Свежая кровь нужна. Кроме Промеса остальные явно не тянут на уровень Премер-лиги и еврокубков.
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ljrljr0505
1461478235
Свежая кровь- это убрать федуна. Пока он со спартаком-не будет команде удачи
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Zeff
1461489533
Не. проецируем, куда-нибудь в Армавир.
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СпартачОк)))
1461492020
Кто-нибудь, верните Карпина, пожалуйста!!!
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