Аленичев: «Мое будущее в «Спартаке»? Провоцируете меня?»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев с улыбкой отреагировал на неудобный вопрос в свой адрес после ничьи с «Мордовией» (2:2).

– Текущие кадровые проблемы «Спартака» понятны. Но ничья с соперником на своем поле, стоящем на вылет... Не считаете, что текущая команда себя изжила?

– Перестановки, конечно же, нужны. Требуется усиление. Я говорю банальные вещи, о которых вы не хуже меня знаете. Но сейчас в нашем распоряжении есть те, кого вы видите: кто выходит в стартовом составе и остается в запасе. Других у нас нет. Изжила ли себя команда? В ближайшее время крайне необходимо сделать изменения в составе, и они будут! Нужно определиться, с кем идти дальше, и какой вектор развития будет вообще у этой команды. После окончания сезона нам над всем этим нужно очень серьезно подумать. Я понимаю реакцию болельщиков.

– А вы уверены, что по окончании сезона пойдете дальше вместе с командой?

– Провоцируете меня? – с улыбкой переспросил Аленичев.

– Какое отношение этот вопрос имеет к игре? – вмешался пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг. – Или вы считаете, что Дмитрий Анатольевич должен сейчас подать в отставку? Прошу всех: вопросы только в рамках сегодняшнего матча.