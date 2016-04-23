Белоус: «При нынешних долгах «Ростов» не сможет играть в Лиге чемпионов»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус не уверен в том, что у команды есть будущее в Европе при наличии сложившихся финансовых проблем.

— Думаю, Бердыев нашел нужные слова, и объяснил: какие бы финансовые проблемы не были, сейчас важен только результат. Если команда финиширует на самом верху, у каждого из игроков будет прекрасный шанс уйти в другой более статусный клуб. Команда, конечно, может выйти и в Лигу чемпионов, но надо пройти лицензирование. А я сомневаюсь, что «Ростов» его пройдет, при нынешних долгах клуба.

Будет команда распродана или нет, во многом зависит от Бердыева. Ведь непонятно, останется он или уйдет.

— Если команда выиграет чемпионат, ситуация с финансированием изменится?

— Проработав год в «Ростове», выслушав массу всяких обещаний и косвенно зная, как сейчас все происходит, я, честно сказать, в это не особо верю. С момента моего ухода изменилось не так уж и много. Из инсайдерских источников я знаю, что до исправления финансовой ситуации еще очень далеко.

Клубу необходим частный владелец, чтобы все наладилось. Бюджетных денег не хватает. Когда появится частный владелец, будет ритмичное финансирование, все придет в норму. Пока же у клуба финансово искаженная организационная система.