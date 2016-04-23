Венгер: «Наша задача попасть в первую тройку»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признал, что четвертое место для «канониров» не является приемлемым результатом.

«Четвертое место не дает гарантированного участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Третье место — да. Вот почему мы должны попасть в тройку. Мы пока не гарантировали себе место в четверке лучших, в значит мы продолжим должны бороться за это», — сказал француз.

За четыре тура до окончания чемпионата «Арсенал» идет на третьем месте турнирной таблицы, опережая на два очка «Манчестер Сити» и на четыре «Манчестер Юнайтед».