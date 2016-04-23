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Агент: «Широков всю жизнь переживал за ЦСКА»

23 апреля 2016, 07:25
19

Футбольный агент Арсен Минасов прокомментировал отсутствие игровой практики у его клиента Романа Широкова, который потерял место в основе ЦСКА.

– Все смешалось: Широков говорил, что родственники болели за «Спартак», и потому он перешел туда. А перейдя в ЦСКА, вдруг заявил, что вернулся домой. Так где ориентиры?

– Да, за «Спартак» болел его отец и по сей день болеют друзья. Папа возил его на матчи «Спартака», это правда. А сам Широков не болел за красно-белых. Он воспитанник ЦСКА и всю жизнь переживал за армейцев.

– И если Роман сейчас попросится в самолет «Спартака», а его возьмут, надо принять как должное.

– А что тут ненормального? В этом нет ничего зазорного, если, конечно, нет других рейсов в ближайшее время. Есть ведь еще и корпоративная этика. Не надо принимать сторону людей, которые с трибун оголтело орут непонятно что.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман
Комментарии (19)
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koli4ka
1461386827
весь такой пережёваный-выплюнуть, растереть и забыть
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REDWHITE_
1461393828
Ну прямо до слез)))))) аха-ха
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ManUtd-Volgograd
1461393884
А за Краснодар он с детства не болеет?
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koenigartur
1461394147
Ну ну!
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reg57
1461395266
ахаха...Рома, Рома... что еще услышим интересного про тебя))
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АлёшкА91
1461395739
интересные слова
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Denis SPb
1461396358
Это уже даже не смешно... Знакомое правило: куда бы не перешёл, говорить, что чуть ли не с детства мечтал. Пластинка уже заезжена - дальше некуда.
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Tri
1461396653
Пора Роме карьеру заканчивать, иначе насмешек не избежать (к сожалению люди у нас помнют только плохое, хорошее почему то быстро забывают)
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diadushka
1461400718
Лет через 5 когда его будут брать только в амкар или терек, будет говорить всю жизнь мечтал там поиграть))) лицемеришка)
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Вомбат
1461409308
это фанаты разных клубов дерутся между собой, а для игроков игроки других клубов - коллеги.а фанаты - дебилы, а (в свое время Широков просто озвучил то, что все они думают).
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