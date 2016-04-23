Агент: «Широков всю жизнь переживал за ЦСКА»

Футбольный агент Арсен Минасов прокомментировал отсутствие игровой практики у его клиента Романа Широкова, который потерял место в основе ЦСКА.

– Все смешалось: Широков говорил, что родственники болели за «Спартак», и потому он перешел туда. А перейдя в ЦСКА, вдруг заявил, что вернулся домой. Так где ориентиры?

– Да, за «Спартак» болел его отец и по сей день болеют друзья. Папа возил его на матчи «Спартака», это правда. А сам Широков не болел за красно-белых. Он воспитанник ЦСКА и всю жизнь переживал за армейцев.

– И если Роман сейчас попросится в самолет «Спартака», а его возьмут, надо принять как должное.

– А что тут ненормального? В этом нет ничего зазорного, если, конечно, нет других рейсов в ближайшее время. Есть ведь еще и корпоративная этика. Не надо принимать сторону людей, которые с трибун оголтело орут непонятно что.