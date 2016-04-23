Венгер: «Четвертое место – это еще не Лига чемпионов»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о важности прямого попадания в групповой этап Лиги чемпионов.

«Четвертое место – это еще не Лига чемпионов. Вот третье – да. Вот почему так важно быть третьими. Мы хотим играть против больших команд и выступать в Лиге чемпионов.

Что изменилось за последние годы, так это важность денег за выступление в Лиге чемпионов – это уже не так существенно. В прошлом деньги имели определяющее значение для нас. Но планирование сезона, конечно, полностью зависит от попадания в Лигу чемпионов.

Особенно, когда проходит чемпионат Европы, который сейчас похож на чемпионат мира, потому что он длится месяц. Когда начнется квалификация Лиги чемпионов, Евро все еще будет идти. В квалификации можно встретиться с командами, у которых сезон уже в разгаре, потому что они начали в июне.

Мы еще не знаем, где мы финишируем. Нам не гарантировано место в четверке, и нам придется за него бороться», – сказал Венгер.