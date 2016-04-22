Зидан: «Роналду нужно немного притормозить»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму нападающего Криштиану Роналду, из-за которой футболист пропустит матч 35-го тура Примеры против «Райо Вальекано».

«Ничего серьезного с Криштиану не произошло, но против «Райо» он не сыграет. Нам придется немного притормозить его, но он и сам знает, что не сможет играть. Он бы хотел выйти на поле, но останется дома.

Он бы не играл, даже если бы это был финал – это было бы слишком рискованно. Мы думаем о матче во вторник и до этой игры будем ежедневно следить за развитием событий», – сказал Зидан.