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Промес жалеет, что не выкинул Дзюбу из самолета

22 апреля 2016, 15:13
12

Форвард «Спартака» Квинси Промес прокомментировал эпизод, произошедший после матча 24-го тура РФПЛ с «Зенитом». Напомним, что форвард петербуржцев Артем Дзюба полетел в столицу России вместе с московской командой, чем вызвал огромное негодование со стороны болельщиков красно-белых.

– Дзюба возвращался из Петербурга в самолете «Спартака». Никогда не поверим, что он сидел отдельно от всех и молчал.

– Нет, конечно – это было бы глупо. Я не знаю всей ситуации, но мы оба играли в «Спартаке», и мне это нравилось. Я делал ему голевые передачи, а потом он ушел в «Зенит» и оставил меня одного! Ну ладно, вы там совсем уж его не мочите, он мой друг.

– Так вы обсудили игру?

– После таких матчей я не в настроении говорить о футболе. Я слишком зол и печален для этого. И, может быть, даже агрессивен. Со мной Дзюба в любом случае не мог бы ничего обсудить – я спал. К тому же болтали только на русском, и я ничего не понимал.

– Но вы знаете, что вся эта ситуация не порадовала фанатов?

– Я полностью их понимаю. Мы провалились на поле, а потом взяли в самолет игрока, который провел у нас много лет, а теперь забивает за «Зенит», в том числе и нам. Со стороны это не очень здорово, особенно учитывая результат. Но проблема возникла именно из-за поражения. Если бы выиграли, всем было бы все равно. И если бы можно было вернуться назад, я бы выкинул Дзюбу из самолета. Точно говорю!

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Промес Квинси
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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BAIv
1461328054
дай волю негру он готов мочить воспитанников Спартака русских
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Zeff
1461328323
Они наверно и людей едят.
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talgatnurzhanov2006
1461328775
ахахахахахха респект!!!
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STAFOR13
1461329758
а потом бы Халк тебе порку устроил :D
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vgarakh
1461330325
Какой грозный парнишка
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VVM1964
1461330536
А У ПРОМЕСА ЕСТЬ ЧУВСТВО ЮМОРА !!!
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koli4ka
1461333173
Во блин разговорился сёдни уголёк,прорвало как с поносу...
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порт
1461346504
На такой случай у Дзюбы есть парашют, а Промеса только зонтик.
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Taps
1461349183
Чемодан ... вокзал ... Африка.
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Вомбат
1461351134
Это же хорошо, когда люди могут шутить даже после обидных поражений.
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