Игнатьев: «Сделаем все, чтобы стать чемпионами»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев пообещал, что его команда будет бороться за чемпионство в каждом оставшемся матче.

«Впереди выезд в Пермь, где всегда сложно играть, что и показал кубковый матч «Амкар» – «Зенит». Но пермяки провели 120 минут, поэтому мы должны быть посвежее. В чемпионате пока ничего не ясно – все теряют очки. Нужно не опускать руки и продолжать работать. После трех побед подряд мы дважды сыграли вничью, поэтому важно победить в воскресном матче.

Что касается календаря, может быть, и к лучшему, что мы будем играть с лидерами – это матчи за шесть очков. Сделаем все, чтобы стать чемпионами. Когда, как не сейчас, бороться за первое место?» – считает Игнатьев.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 24 апреля, в 12:00 по московскому времени.