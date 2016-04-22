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Игнатьев: «Сделаем все, чтобы стать чемпионами»

22 апреля 2016, 11:44
13

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев пообещал, что его команда будет бороться за чемпионство в каждом оставшемся матче.

«Впереди выезд в Пермь, где всегда сложно играть, что и показал кубковый матч «Амкар»«Зенит». Но пермяки провели 120 минут, поэтому мы должны быть посвежее. В чемпионате пока ничего не ясно – все теряют очки. Нужно не опускать руки и продолжать работать. После трех побед подряд мы дважды сыграли вничью, поэтому важно победить в воскресном матче.

Что касается календаря, может быть, и к лучшему, что мы будем играть с лидерами – это матчи за шесть очков. Сделаем все, чтобы стать чемпионами. Когда, как не сейчас, бороться за первое место?» – считает Игнатьев.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 24 апреля, в 12:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Россия Амкар-Пермь Локомотив Игнатьев Владислав
Комментарии (13)
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vladimir-7
1461318323
Самое главное нужно выиграть у спортака.
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DenMih
1461325456
скорее всего Локо у Амкара выиграет.
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Измайловский Кочегар
1461328102
За третье поборемся. Кстати, после выхода в финал кубка ЦСКА и Зенита пятое место в чемпионате даёт участие в Лиге Европы - что тоже неплохо.
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serhz
1461332388
Вот ведь не то ляпнул !- НЕ ТО!
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XaXatyn
1461342346
Чемпионство слишком громко , 3 место вполне не плохо и реально !
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ljrljr0505
1461351177
на каждый матч настраиваться надо.и забивать больше одного мяча за игру. Тогда и победы будут
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zra78
1461382778
Делайте,мы ждём
Ответить
Garrincha58
1461393381
не смешно
Ответить
LokoBars
1461396838
В еврокубки нужно попасть, а потом постепенно проводить селекцию, избавляться от балласта, вводить молодых в состав и приобретать игроков уровня Чорлуки хотя бы по одному-два в ТО
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Armagiddon
1461410640
И как всегда в конце сезона на 5-6 месте
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