Рамос мог оказаться в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Реала» Серхио Рамос летом прошлого года мог оказаться в составе «Манчестер Юнайтед».

«Летом прошлого года у меня на руках действительно было предложение от «Манчестер Юнайтед». В какой-то момент у меня были мысли о том, чтобы покинуть «Реал», но этот клуб всегда оставался для меня приоритетом.

Тогда у меня было некое разочарование. Были определенные проблемы, которые мы смогли в итоге решить. Я счастлив этому, но тот вопрос был не в деньгах, как многие думают», – рассказал Рамос в эфире радиостанции Cadena Cope.

Напомним, что разногласия у капитана с клубом были в размере заработной платы по новому контракту. После появления предложения от английского клуба президент «Реала» Флорентино Перес поднял зарплату Рамосу до 10 миллионов евро в год.