Венгер: «Место в тройке теперь зависит только от нас самих, но «Арсенал» хочет большего»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился своим первыми впечатлениями от победы над «Вест Бромвичем» (2:0) в перенесенном матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы выполнили свою работу сегодня. Единственное о чем приходится сожалеть, что не забили больше.

Мы очень неплохо действуем командно с момента выезда в Барселону. К сожалению, мы потеряли очки в нескольких играх, в которых не должны были делать этого. Сегодня было важно выиграть, потому что мы хотим играть настолько хорошо, насколько мы можем и финишировать в таблице максимально высоко. Место в тройке призеров зависит только от нас самих, но мы хотим большего и будем за это бороться», – сказал Венгер.