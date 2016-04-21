Ориги пропустит от четырех до шести недель

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги не сможет помочь своей команде в ближайшие 4-6 недель. Такой срок потребуется бельгийскому форварду на восстановление после травмы, полученной в перенесенном матче 27-го тура английской Премьер-лиги против «Эвертона» (4:0), сообщает rtbf.be. У 21-летнего нападающего порвана одна из связок голеностопного сустава.

Отмечается, что полученное повреждение значительно уменьшит шансы Ориги поехать на Евро-2016 в составе своей национальной команды.