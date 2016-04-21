Спортивный директор «Атлетико»: «Симеоне – ключ к успехам команды»

Спортивный директор мадридского «Атлетико» Хосе Луис Каминейро прокомментировал информацию об интересе к главному тренеру «матрасников» Диего Симеоне ряда ведущих европейских клубов.

«У Симеоне контракт с «Атлетико» до 2020 года, и все в клубе, все болельщики хотят чтобы он остался. Он является человеком, который объединяет всех: игроков, тренеров, фанатов, директоров.

Он пришел в клуб в самый подходящий для этого момент. Он пишет историю, и очевидно, что мы хотим сохранить его у руля команды на долгие годы», – заявил Каминейро.