Владелец «Ливерпуля» назвал «Эвертон» командой из «кустарной» лиги

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри после победы красных над «Эвертоном» (4:0) в матче перенесенного 27-го тура английской Премьер-лиги опубликовал сообщение в своем twitter, в котором назвал соперников красных командой из «кустарной» (деревенской) лиги.

Таким образом Генри отреагировал на эпизод, случившийся на 50-й минуте матча, когда защитник «ирисок» Рамиро Фунес Мори в жестком единоборстве нанес травму нападающему «Ливерпуля» Дивоку Ориги. Владелец красных написал: «Кустарная лига против Дивока». Также Генри приложил к сообщению изображение со статистикой матча, отражающей превосходство его команды.