Владелец «Ливерпуля» назвал «Эвертон» командой из «кустарной» лиги

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри после победы красных над «Эвертоном» (4:0) в матче перенесенного 27-го тура английской Премьер-лиги опубликовал сообщение в своем twitter, в котором назвал соперников красных командой из «кустарной» (деревенской) лиги.
Таким образом Генри отреагировал на эпизод, случившийся на 50-й минуте матча, когда защитник «ирисок» Рамиро Фунес Мори в жестком единоборстве нанес травму нападающему «Ливерпуля» Дивоку Ориги. Владелец красных написал: «Кустарная лига против Дивока». Также Генри приложил к сообщению изображение со статистикой матча, отражающей превосходство его команды.
Источник: Twitter
71 Поражений 66 Забитых мячей 310 Пропущенных мячей 255 Разница мячей 55 Самая крупная победа 6:0 Самое крупное поражение 0:5 Самый результативный матч 7:4 Самая результативная ничья 4:4 Стата Ливерпуля, против Эвертона, ничего выдающегося не вижу и называть Деревня, ну да грубо сыграл, ничего не спорю, ну команду так называть, вспомним Роя Кина как он играл, никто ведь МЮ деревней не называл... Стату он предъявил, и что, команда играла в меньшенстве и поэтому такой перевес...