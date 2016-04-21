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  • Владелец «Ливерпуля» назвал «Эвертон» командой из «кустарной» лиги

Владелец «Ливерпуля» назвал «Эвертон» командой из «кустарной» лиги

21 апреля 2016, 21:13
9

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри после победы красных над «Эвертоном» (4:0) в матче перенесенного 27-го тура английской Премьер-лиги опубликовал сообщение в своем twitter, в котором назвал соперников красных командой из «кустарной» (деревенской) лиги.

Таким образом Генри отреагировал на эпизод, случившийся на 50-й минуте матча, когда защитник «ирисок» Рамиро Фунес Мори в жестком единоборстве нанес травму нападающему «Ливерпуля» Дивоку Ориги. Владелец красных написал: «Кустарная лига против Дивока». Также Генри приложил к сообщению изображение со статистикой матча, отражающей превосходство его команды.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Эвертон
Комментарии (9)
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Karpathian
1461263463
Роблеса жалко в этом матче
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agul_BEDUK
1461263711
ро
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LOKOfanatik19
1461268961
Матчей 224 Побед 87 Ничьих
71 Поражений 66 Забитых мячей 310 Пропущенных мячей 255 Разница мячей 55 Самая крупная победа 6:0 Самое крупное поражение 0:5 Самый результативный матч 7:4 Самая результативная ничья 4:4 Стата Ливерпуля, против Эвертона, ничего выдающегося не вижу и называть Деревня, ну да грубо сыграл, ничего не спорю, ну команду так называть, вспомним Роя Кина как он играл, никто ведь МЮ деревней не называл... Стату он предъявил, и что, команда играла в меньшенстве и поэтому такой перевес...
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шеффилд таун
1461271737
Херню какую-то написали, Ливер выходит тоже из "деревни"!!!? Вроде в одном городе живут!!!!
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red_blue_fury
1461272693
тут не про город, а про манеру игры сказано...)
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МЕССІ
1461274732
...
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бочаров
1461295701
Федун только может так написать.
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vlalvl
1461301298
Ахаа-ха
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