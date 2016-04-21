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  • Ловчев: «Смена вратаря перед серией пенальти – это психологический ход»

Ловчев: «Смена вратаря перед серией пенальти – это психологический ход»

21 апреля 2016, 20:14
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Известный эксперт Евгений Ловчев поделился своими мыслями о матче между «Зенитом» и «Амкаром» в 1/2 финала Кубка России. Напомним, что основное и дополнительное время встречи закончилось вничью 1:1, а в серии пенальти успех праздновали сине-бело-голубые.

«Понятно, что после матча со «Спартаком» энергии «Зениту» недоставало. Бесследно такие игры не проходят. И потом, мысленно «Зенит» был и в матче с «Ростовом» в чемпионате. Эмоций в концовке уже не хватало.

Когда «Зенит» сравнивал счет, вратарь «Амкара» Селихов занял неправильную позицию. Да, из такого положения вперед успеешь, а назад уже трудно. И подача была как раз такая – за спину. И не отквитай «Зенит» гол так быстро, возможно, «Амкар» и сохранил бы победный счет. Моментов у «Зенита» потом почти не было.Игра получилась равной. И «Амкар» я уже отмечал ранее. Эта команда наряду с «Ростовом» мне запомнилась этой весной. Боевитая. Характерная.

Если говорить о серии пенальти, опыт и психологическая устойчивость сыграли свою роль. «Зенит» выиграл по делу. Не валял дурака, команда действительно хотела в финал Кубка. Но меньше, чем золотые медали. Единственное – снова вынужден констатировать, что Кокорин не выходит на новый уровень. Давно говорят, что он талантлив. Наверное, и Виллаш-Боаш так думает. Но пока ничего, кроме разговоров о таланте, не происходит.

Что касается замены вратаря Кержакова на Лодыгина перед серией пенальти, то есть ребята, которые лучше отбивают пенальти, есть, кто хуже. А Лодыгин, как мы помним, еще в первой игре «Зенита» под руководством Виллаш-Боаша взял два пенальти в игре с «Крыльями». Потом смена вратаря – это и психологический ход. Соперник думает, что этот вратарь лучше, он что-то знает про пенальти. И противник начинает больше нервничать», – рассказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Амкар-Пермь Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (1)
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Garrincha58
1461277024
сейчас все кому не лень станут говорить какой умный ход а не выиграли бы питерцы и все говорили бы обратное
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