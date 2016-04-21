«Челси» и «МЮ» заинтересованы в приобретении Гризманна

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн попал в сферу интересов ведущих английских клубов. На 25-летнего форварда претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые заинтересованы в покупке футболиста в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что руководство мадридского клуба не намерено продавать одного из лучших игроков своей команды. Сумма отступных за француза составляет 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Гризманна, забившего в этом сезоне чемпионата Испании 20 голов в 34 матчах, заинтересован «ПСЖ».