Президент «Амкара»: «Выход команды в полуфинал Кубка России – хороший результат»

Президент «Амкара» Геннадий Шилов после поражения в полуфинале Кубка России от «Зенита» (1:1, 3:4 в серии пенальти) отметил, что пермская команда в какой-то мере выглядела сильнее своего соперника, а в серии пенальти ей просто не повезло. Также он назвал хорошим результатом выход в эту стадию турнира.

«В этой ситуации нам сопутствовала неудача – проиграли по пенальти. А игра-то была равной, даже где-то в какой-то степени «Амкар» выглядел сильнее. Но в целом я считаю, что выход в полуфинал – это хороший результат для команды. Видно, что команда играет, команда совсем другая.

Что касается чемпионата, то говорить о том, что «Амкар» обезопасил себя от вылета, рано. Надо играть и выигрывать. Нужно неудачу в серии пенальти побыстрее забыть», – сказал Шилов.