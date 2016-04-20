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Дзюба начнет матч с «Амкаром» на скамейке

20 апреля 2016, 16:26
3

Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Зенита», которые встретятся в полуфинальном матче Кубка России. Стоит отметить, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин выйдет на поле с первых минут, а вот на скамейке матч начнет Артем Дзюба.

«Амкар»: Селихов, Идову, Занев, Белоруков, Зайцев, Комолов, Гол, Огуде, Баланович, Анене, Прудников.

Запасные: Герус, Джикия, Шаваев, Гиголаев, Мищенко, Пеев, Дзахов, Салугин, Дайк, Панцырев.

«Зенит»: М. Кержаков, Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель, Шатов, Кокорин, Халк.

Запасные: Лодыгин, Рудаков, Ломбертс, Андреев, Дзюба, Шейдаев, Иванов, Палиенко, Долгов, Богаев.

Матч состоится в Перми в среду, 20 апреля, в 17:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия Амкар-Пермь Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (3)
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Drunkeschon
1461160025
шанс в неважном турнире. После потери данни страхуется.
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Den4ik111
1461160955
Тяжело будет Зениту
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BarcelonianDestroyer
1461162251
Бл* я на Зенит поставил
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