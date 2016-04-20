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«Динамо» не собирается увольнять Кобелева

20 апреля 2016, 11:09
5

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев имеет достаточный кредит доверия перед руководством. Об этом рассказал председатель совета директоров московского клуба Василий Титов.

«Время сейчас у «Динамо» сложное, и понятно, что уход отдельных игроков и ситуация в целом сказались на атмосфере в команде. Я думаю, что ребята все-таки соберутся, я в них верю. Верю и в Андрея Кобелева, которому выпала непростая задача начать жить по средствам. А именно это мы пытаемся реализовать, так как история с наказанием из-за фэйр-плей нас многому научила. Мы должны жить по средствам, это самое главное», — заявил он.

По итогам 24-х туров «Динамо» находится на 12-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Динамо Кобелев Андрей
Комментарии (5)
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Dinamo4emp
1461143298
Да поняли мы уже что вы ему доверяете) нам от этого не легче
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maluxars
1461143672
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FanatSerj
1461145512
жду еще 350 новостей, что Кобелева увольнять не собираются ))) Понятно уже понятно ))
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343443
1461145521
зря
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meiram
1461145708
дядьку нашел там-вот и сидит уверенно.
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