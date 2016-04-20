«Динамо» не собирается увольнять Кобелева

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев имеет достаточный кредит доверия перед руководством. Об этом рассказал председатель совета директоров московского клуба Василий Титов.

«Время сейчас у «Динамо» сложное, и понятно, что уход отдельных игроков и ситуация в целом сказались на атмосфере в команде. Я думаю, что ребята все-таки соберутся, я в них верю. Верю и в Андрея Кобелева, которому выпала непростая задача начать жить по средствам. А именно это мы пытаемся реализовать, так как история с наказанием из-за фэйр-плей нас многому научила. Мы должны жить по средствам, это самое главное», — заявил он.

По итогам 24-х туров «Динамо» находится на 12-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.