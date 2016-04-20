Головин: «Широкова нервирует то, что он сидит в запасе»

Бывший хавбек ЦСКА Игорь Корнеев не считает, что армейцы поступают правильно, предоставляя полузащитнику Роману Широкову мало игрового времени.

«Игра ЦСКА в матче с "Локомотивом» обострилась, когда Головин играл с Широковым? Ничего удивительного: два креативных игрока, с хорошим пасом, добавили командной игре мысли, движения, и появилась острота. Но они вышли на замену, а значит, можно предположить, что сейчас у обоих не самое оптимальное состояние, и Слуцкий при определении стартового состава опирается на других игроков.

Качества и способности Романа всем известны, но игрового времени он пока получает немного. Меня это удивляет: непонятно, зачем же тогда его брали? Конечно, Слуцкому виднее, что происходит с футболистом и как его можно использовать, но вопросы все-таки есть. Один из ведущих игроков сборной России, умный, техничный – и сидит в запасе или выходит на замену. Можно допустить, что это его нервирует, потому и не получается проявить себя», — сказал он.