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Головин: «Широкова нервирует то, что он сидит в запасе»

20 апреля 2016, 06:22
5

Бывший хавбек ЦСКА Игорь Корнеев не считает, что армейцы поступают правильно, предоставляя полузащитнику Роману Широкову мало игрового времени.

«Игра ЦСКА в матче с "Локомотивом» обострилась, когда Головин играл с Широковым? Ничего удивительного: два креативных игрока, с хорошим пасом, добавили командной игре мысли, движения, и появилась острота. Но они вышли на замену, а значит, можно предположить, что сейчас у обоих не самое оптимальное состояние, и Слуцкий при определении стартового состава опирается на других игроков.

Качества и способности Романа всем известны, но игрового времени он пока получает немного. Меня это удивляет: непонятно, зачем же тогда его брали? Конечно, Слуцкому виднее, что происходит с футболистом и как его можно использовать, но вопросы все-таки есть. Один из ведущих игроков сборной России, умный, техничный – и сидит в запасе или выходит на замену. Можно допустить, что это его нервирует, потому и не получается проявить себя», — сказал он.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман
Комментарии (5)
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Alex3920486
1461134919
))))
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olic29ivica
1461136273
А причем здесь Головин???
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VVM1964
1461136780
БЕДНЫЙ РОМАН МОТАЕТСЯ КАК Г... О В ПРОРУБИ , НИКОМУ НЕ НУЖНОЕ . ИГРОЙ НАДО ЗАСЛУЖИВАТЬ СВОЕ МЕСТО В СОСТАВЕ , А НЕ ЯЗЫКОМ И БЫЛЫМИ ЗАСЛУГАМИ .
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woyser
1461141169
Походу, Рома забухает.
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СЛАВА 81
1461177053
Это слова не Головина , а Корнеева. Заголовок не правильный. Соккер, Вы вводите в заблуждение читателей.
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