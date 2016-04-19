Клопп: «Надеюсь, в дерби мы сыграем лучше, чем я понимаю скауз»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед перенесенным матчем 27-го тура АПЛ с «Эвертоном» пожаловался на недостаточное понимание скауза – диалекта английского языка, на котором говорят в графстве Мерсисайд.

«Надеюсь, что мы сыграем лучше, чем я понимаю скауз. Говорить на нем для меня все еще довольно трудно, особенно, когда говорят быстро. Тогда я полностью выпадаю из беседы.

Но я знаю, что такое дерби. Это мое первое дерби против команды из того же города, так что отличие от противостояния «Боруссии» Д и «Шальке», конечно, есть. Но и там расстояние между городами было 25 километров, и фанаты обеих команд жили везде», – сказал Клопп.