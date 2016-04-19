Ван Гаал: «Нам победа нужна больше, чем «Арсеналу» или «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился ожиданиями от перенесенного матча 30-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

«Уверен, что футболисты полностью сосредоточены на этой игре, ведь нам все еще нужно квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Нам важно обыграть «Кристал Пэлас». У них есть те же проблемы, что и у нас: они тоже играют полуфинал Кубка Англии и, возможно, будут думать об этой встрече.

Для нас игра против «Кристал Пэлас» очень важна. Мы должны выиграть, нам нужно выиграть. Эта победа нужна нам больше, чем «Арсеналу» и «Манчестер Сити», потому что у них есть отрыв в четыре очка», – сказал ван Гаал.