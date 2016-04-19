Бердыев: «Не вел и не веду никаких переговоров до конца сезона»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев дал понять, что в настоящий момент его мысли связаны только с ростовской командой. Напомним, ранее появилась информация, что 63-летний российский специалист близок к подписанию контракта с московским «Спартаком».

«Вообще первый раз слышу об этом. Напишите обязательно – я не вел и не веду ни с кем никаких переговоров. Говорил об этом уже на сайте «Ростова», повторю это и сейчас. Не вел и не веду никаких переговоров до конца чемпионата! Почему кто-то что-то скажет или напишет, а я должен оправдываться?» – задался вопросом Бердыев.