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  • Родионов: «Не понимаю негодования общественности по поводу поездки Дзюбы со «Спартаком»

Родионов: «Не понимаю негодования общественности по поводу поездки Дзюбы со «Спартаком»

18 апреля 2016, 23:03
14

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал то обстоятельство, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба полетел в Москву вместе со столичным клубом после матча 24-го тура РФПЛ. Ранее организация болельщиков «Спартака» «Фратрия» выразила недовольство поездкой Дзюбы с командой.

«Я не понимаю, почему негодует общественность. Что из этого раздувать? Вы же не знаете, что могло быть. Может быть, Артему нужно было срочно в Москву. Не хочу сейчас все говорить.

Но зачем из этого делать резонансную историю? Почему из-за этого репутация Федуна вдруг подмочилась? Чтобы судить об этом, надо знать ситуацию.

Я не вижу ничего плохого, что воспитанник спартаковской академии попросил руководство «Спартака» вылететь в Москву с командой», – сказал Родионов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем
Комментарии (14)
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cruiff
1461010900
Не понимаю претензий по поводу седьмого места. Не понимаю претензий по поводу дилетанта на посту главного тренера. Не понимаю, почему я президент Спартака, не имея опыта подобной работы. Я вообще ничего не понимаю!
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Federalll
1461014685
Ему Федун все выплатил или еще должен остался? Может берёт натурпродуктом в виде перелетов :)))
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Алекc
1461017007
Дурдом полный! Мало того что про*рали по полной, так еще и (этого) с собой взяли. Красота!
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арейская
1461021868
Опять из мухи слона раздувают, ну полетел и полетел, что в этом такого?
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KoLyaNN
1461042592
Да фанаты - это гопники, их мнение ничто... Если к кому и прислушиваться, от к болельщикам, а не фанатам... А Дзюба - от корня спартаковец, какие еще вопросы?
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vladimir-7
1461042660
Дзюба полетел на переговоры о возвращении в спортак.
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mahan
1461049155
Родионов раз не понимаешь уходи с поста. Для болельщиков Спартака он теперь игрок другой команды, который еще и своими высказываниями плюет в лицо болельщиков Спартака. И нас не волнует куда ему надо было ехать или лететь, это его проблемы. И руководство Спартака и тренерского штаба должно это понимать и Уважать своих болельщиков.
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maygli
1461061604
Родионов, ты что мозги последние пропил? Чего ты не понимаешь? Чего ты нам тут шнягу эту гонишь "...может быть..."? Отмазу не успел придумать, а сказать нечего, понял, что обоср...ся, и начинаешь выкручиваться, удод не доделаный. Дзюба на вас положил, и продолжает класть, а теперь ещё сел на вас и поехал. Ну так вам и надо, ушлёпки.
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Каратель помойников
1461080491
да как дзюба вёл себя в первом тайме,как истеричка базарная,чмо это,сам себя мужиком считает,а столько гнили из него уже вылилось...вот халк уйдёт из зенита и окастенеет этот "голеадор".правильно болелы негодуют,ушёл,так уходи,или из питера в москву один способ добраться?со спартаком?
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Samov@r
1461090537
Дзюба полетел,чтоб щипануть у кого нибудь из спартаковских игроков деньги,он КЛИПТОМАН)))
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