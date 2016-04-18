Родионов: «Не понимаю негодования общественности по поводу поездки Дзюбы со «Спартаком»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал то обстоятельство, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба полетел в Москву вместе со столичным клубом после матча 24-го тура РФПЛ. Ранее организация болельщиков «Спартака» «Фратрия» выразила недовольство поездкой Дзюбы с командой.

«Я не понимаю, почему негодует общественность. Что из этого раздувать? Вы же не знаете, что могло быть. Может быть, Артему нужно было срочно в Москву. Не хочу сейчас все говорить.

Но зачем из этого делать резонансную историю? Почему из-за этого репутация Федуна вдруг подмочилась? Чтобы судить об этом, надо знать ситуацию.

Я не вижу ничего плохого, что воспитанник спартаковской академии попросил руководство «Спартака» вылететь в Москву с командой», – сказал Родионов.