Бускетс: «Нужно больше работать над реализацией моментов»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс назвал причины поражения в домашнем матче от «Валенсии».

«Мы продлили свою неудачную серию. «Валенсия» провела полторы атаки и забила два гола. Наша команда в порядке, но мы не можем поразить ворота соперника. Нам нужно больше над этим работать.

Сейчас все по-прежнему зависит только от нас. Впереди пять матчей, и ни в одном нельзя проигрывать.

Причины поражений? Они не в нашем отношении или желании. Команда отдает на поле все, что есть, но этого не хватает», – заявил Бускетс после матча.

Матч 33-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Валенсия» закончился со счетом 1:2.