Примера. Юбилейный гол Месси не спас «Барселону» от поражения в матче с «Валенсией»

«Барселона» на своем поле потерпела поражение от «Валенсии» в матче 33-го тура Примеры. Гости открыли счет благодаря автоголу Ивана Ракитича, подставившего ногу под прострел Сикейры. В самом конце первого тайма Мина после передачи Даниэля Парехо счет удвоил. Все, что удалось сделать каталонцам, это сократить отставание усилиями Лионеля Месси во второй половине поединка. Напомним, это поражение стало для сине-гранатовых третьим подряд в чемпионате Испании.

Чемпионат Испании. Примера. 33-й тур

Барселона – Валенсия – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ракитич (автогол), 26; 0:2 – Мина, 45+1; 1:2 – Месси, 63.