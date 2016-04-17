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  • Примера. Юбилейный гол Месси не спас «Барселону» от поражения в матче с «Валенсией»

Примера. Юбилейный гол Месси не спас «Барселону» от поражения в матче с «Валенсией»

17 апреля 2016, 23:24
35

«Барселона» на своем поле потерпела поражение от «Валенсии» в матче 33-го тура Примеры. Гости открыли счет благодаря автоголу Ивана Ракитича, подставившего ногу под прострел Сикейры. В самом конце первого тайма Мина после передачи Даниэля Парехо счет удвоил. Все, что удалось сделать каталонцам, это сократить отставание усилиями Лионеля Месси во второй половине поединка. Напомним, это поражение стало для сине-гранатовых третьим подряд в чемпионате Испании.

Чемпионат Испании. Примера. 33-й тур

Барселона – Валенсия – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ракитич (автогол), 26; 0:2 – Мина, 45+1; 1:2 – Месси, 63.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Валенсия
Комментарии (35)
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kotmyshka
1460925283
Концовочка чемпа будет интересной.
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msbleff
1460925564
Реал возьмет примеру, инфа 100
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Luis Figo
1460926504
с глазали нас ((( Не могу понять в чем проблема, после игр сборных будто Суареса и Неймара заменили ((((
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19element87
1460926639
Барса будет чемпионом, просто сегодня Валенсии надо было выиграть!!!
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1bear
1460927021
Мадрид-чемпион!!!
Ответить
LokoBars
1460927154
Неймар играл ужасно, менять его надо было; Месси, несмотря на гол, в концовке вообще растворился; Суарес не успевал за эпизодами. В итоге есть подозрение, что Луис Энрике просто опасается кого-либо из них менять/оставлять на скамейке, Мунир, например, ну не хуже Неймара смотрелся бы точно. Диего Алвес на 70% вытащил игру, но супертрио не сыграло как надо..
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MaxBet5555
1460927164
пффф...чувствую тут внутри что то.....ну плюс реал над стимуляцией соперника работает..
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ЖОРРО
1460928086
Отлично!Зидан и Симеоне счастливы))
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RUPRICHT
1460954464
500 гол не спас БАРСУ ОТ ПОРАЖЕНИЯ!!???ОПРЕДЕЛИЛАСЬ ТРОЙКА ЛИДЕРОВ!!???БАРСЕЛОНА , АТЛЕТИКО и РЕАЛ !!!!!РЕАЛ ОТСТАЕТ ОТ ЛИДЕРОВ НА ОДНО ОЧКО!!!????
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skinshow
1461080338
Всё просрали пид.....ары
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