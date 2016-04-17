Симеоне: «Не вижу причин, по которым все хотели избежать «Атлетико» при жеребьевке 1/2 финала ЛЧ»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне не видит причин, по которым его команда называлась самым нежеланным и неудобным соперником при жеребьевке 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я не понимаю этого. Мы все знаем, что «Манчестер Сити» и «Реал» обладают классным подбором футболистов. Безусловно, мы тоже не просты, но у них есть по несколько великих игроков, которыми руководят хорошие тренеры.

Мы стараемся уважать мнение каждого. Единственное, что я могу сказать, это отличная возможность для нас, безо всяких сомнений нас ждет огромное испытание», – сказал Симеоне.

Напомним, что на полуфинальной стадии главного клубного европейского турнира «Атлетико» сойдется с «Баварией», а «Реал» сыграет с «Манчестер Сити».