Примера. «Барселона» сойдется в борьбе с «Валенсией»

17 апреля состоится встреча 33-го тура испанской Примеры, в которой «Барселона» на своем поле будет принимать «Валенсию». Серия неудач каталонского клуба позволила преследователям из Мадрида сократить отставание, а это означает, что шанса на ошибку подопечные Луиса Энрике больше не имеют. «Валенсия» же впервые за долгое время сумела победить в чемпионате, чем порадовала своих болельщиков и дала им надежду на будущее.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть матч «Барселоны» против «Валенсии». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:30. Не пропустите!