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Примера. «Барселона» сойдется в борьбе с «Валенсией»

17 апреля 2016, 21:00
15

17 апреля состоится встреча 33-го тура испанской Примеры, в которой «Барселона» на своем поле будет принимать «Валенсию». Серия неудач каталонского клуба позволила преследователям из Мадрида сократить отставание, а это означает, что шанса на ошибку подопечные Луиса Энрике больше не имеют. «Валенсия» же впервые за долгое время сумела победить в чемпионате, чем порадовала своих болельщиков и дала им надежду на будущее.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть матч «Барселоны» против «Валенсии». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:30. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Валенсия
Комментарии (15)
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киэнджин
1460910445
Ждем Каталонского праздника
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levon_man
1460917098
Барса, вперед!!!!. Пора Трезубцу забить хотя бы по голу на брата
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Rash0559
1460917644
Месси давай 500 и 501 можно)
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halk1981
1460920052
ухх
Ответить
Madridist05
1460921606
да уж борьба целая 0-2 ВАЛЕНСИЯ
Ответить
roman230582
1460921813
Пока неожиданно
Ответить
Madridist05
1460922226
Барселона похожа на прошлогдний Реал который выиграл 22 матча подряд.... В конце сезона вы сами знаете что случилось
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Абу Зейд Небесный
1460932740
Ну что, господа эксперты, какие выводы? Не задаётесь вопросом: "всё ли хорошо в раздевалке"?
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