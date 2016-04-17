Вице-президент «Терека»: «Никогда не замечал подобного за нашими болельщиками»

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов прокомментировал инцидент, случившийся после окончания матча 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Напомним, что в главного тренера гостей Олега Кононова грозненские болельщики бросали с трибун монеты, из-за чего наставник был вынужден закончить интервью.

«Я этого не видел. Не в курсе этого инцидента. Сразу после игры ушел. Даже в раздевалку не заходил. Никогда не замечал такого поведения за нашими болельщиками. Если все же это имело место, то, конечно, в клубе это никто не приветствует», – сказал Алханов.