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  • Арустамян: «Спартак» собирается продлить контракт с Промесом до 2020 года. Отступные составят 35 миллионов»

Арустамян: «Спартак» собирается продлить контракт с Промесом до 2020 года. Отступные составят 35 миллионов»

17 апреля 2016, 01:42
3

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян утверждает, что «Спартак» и Квинси Промес близки к продлению контракта.

«Самая яркая фигура в «Спартаке» сейчас – это Квинси Промес. У него контракт до 2018 года, зарплата – 1,5 миллиона евро в год, по этой причине «Спартак» очень хочет продлить с ним контракт. Были даже контакты, которые инициировал клуб до дерби с ЦСКА, еще во время зимнего межсезонья.

Клуб и игрок продвинулись довольно далеко в продлении контракта. «Спартак» собирается продлить контракт с Промесом до 2020 года. С лета 2017 года сумма отступных футболиста составит 35 миллионов евро.

Сейчас, после старта чемпионата России, контакты сторон прекратились. Сам Промес готов остаться в «Спартаке».

Промес – важная фигура для «Спартака». Если оставить его на один–два сезона и купить еще двух–трех футболистов подобного уровня, «Спартак» имеет все шансы бороться как минимум за Лигу чемпионов», – сказал Арустамян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (3)
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Samov@r
1460847197
Не двух-трех,а двенадцать надо купить,чтоб бороться за лигу чемпионов
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Дагыстанец
1460871937
А промес в курсе? Что ему в спартаке в суп добавляют что бы мозг выключить?))
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kotmyshka
1460884085
А как максимум?
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