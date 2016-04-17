Арустамян: «Спартак» собирается продлить контракт с Промесом до 2020 года. Отступные составят 35 миллионов»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян утверждает, что «Спартак» и Квинси Промес близки к продлению контракта.

«Самая яркая фигура в «Спартаке» сейчас – это Квинси Промес. У него контракт до 2018 года, зарплата – 1,5 миллиона евро в год, по этой причине «Спартак» очень хочет продлить с ним контракт. Были даже контакты, которые инициировал клуб до дерби с ЦСКА, еще во время зимнего межсезонья.

Клуб и игрок продвинулись довольно далеко в продлении контракта. «Спартак» собирается продлить контракт с Промесом до 2020 года. С лета 2017 года сумма отступных футболиста составит 35 миллионов евро.

Сейчас, после старта чемпионата России, контакты сторон прекратились. Сам Промес готов остаться в «Спартаке».

Промес – важная фигура для «Спартака». Если оставить его на один–два сезона и купить еще двух–трех футболистов подобного уровня, «Спартак» имеет все шансы бороться как минимум за Лигу чемпионов», – сказал Арустамян.