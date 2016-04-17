Венгер: «В этом сезоне мы лучше всех играли против больших команд»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил выступление своих подопечных в нынешнем сезоне АПЛ.

«Если вы посмотрите объективно на наш сезон, то увидите, что мы лучше всех играли против больших команд, но мы не справлялись, когда чувствовали, что нас оказывается меньше давления, чем на соперника.

Я говорю игрокам, что наша обязанность – сражаться в каждом матче до последней минуты сезона.

Мы – атакующая команда. Я не думаю, что можно претендовать на звание большого клуба, если ты говоришь: «Мы хотим только защищаться». Мы понимаем эту ответственность и на этом стоим.

В матче с «Вест Хэмом» Энди Кэрролл остался на поле, и это был настоящий скандал. Конечно, в таком случае легко быть физически сильным – когда тебе на поле позволено все. Легко быть сильным, когда тебя не наказывают», – сказал Венгер.