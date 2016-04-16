Черевченко: «Локомотив» всегда играл от обороны, плясал от печки»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал о том, в каком стиле старается играть его команда.

– На финише чемпионата «Локомотив» ждут матчи с прямыми конкурентами. Вы готовили команду так, чтобы вывести ее теперь на пик формы?

– Перед сезоном никто не подозревал, что «Ростов» будет в лидерах, а зимой подготовка была скомкана из-за участия в Лиге Европы. Что касается финишного отрезка, то чем труднее игры, тем интереснее.

– Позвольте о навеянном Лигой чемпионов. Бывшие игроки «Спартака» любят сравнивать традиционный стиль своей команды с барселонским, заявляют о стремлении ему следовать. Вам в таком случае, наверное, ближе «Атлетико»?

– Пожалуй. Сколько помню себя, «Локомотив» всегда играл от обороны, плясал от печки. Так было и тогда, когда я был игроком, и позже.

– Так правомерно ли сравнивать «Локомотив» в стилевом отношении с «Атлетико» или, допустим, с «Ростовом»? Вообще вы ориентируетесь на какой-то клуб?

– В общекомандных действиях, может быть, есть какое-то сходство, но в принципе мы играем от себя. Я ставил тот стиль, который удобен команде и приносит результат.

Напомним, что сегодня москвичи сыграют с ЦСКА. Встреча 24-го тура РФПЛ начнется в 17:00.