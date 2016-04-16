АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Челси» благодаря хет-трику Агуэро и обошел «Арсенал» в таблице

В матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» отправил три безответных мяча в ворота «Челси». Все голы записал на свой счет Серхио Агуэро.

Эта победа позволила манкунианцам на одно очко обойти «Арсенал» и подняться на третье место как минимум до воскресной игры «канониров» против «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

Челси – Манчестер Сити – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Агуэро, 33; 0:2 – Агуэро, 54; 0:3 – Агуэро (с пенальти), 81.

Удаление: Куртуа, 79.

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