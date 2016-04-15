Зидан: «Нам нужно, чтобы «Барселона» и «Атлетико» теряли очки»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил турнирные перспективы команды в Примере.

«Чтобы стать чемпионами, нам нужно сначала подняться с третьего места на второе. Я хочу говорить только об игре против «Хетафе», который борется за выживание с новым тренером. Против таких команд непросто играть.

Нам нужно, чтобы «Барселона» и «Атлетико» теряли очки. Мы усердно работаем и переживаем хороший период. Я не буду говорить о «Барселоне», потому что мне не нравится говорить о командах, когда они переживают тяжелые времена. Меня интересует только моя команда», – сказал Зидан.