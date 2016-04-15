Венгер верит, что «Арсенал» еще может стать чемпионом АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что борьба за золотые медали в английской Премьер-лиге еще не завершена.

«Необходимо выиграть несколько матчей кряду, чтобы повысить шансы на первое место. Нужно провести серию побед на финише сезона. Не думаю, что борьба за чемпионство уже решена, поскольку впереди еще много игр. Мы должны бороться до самого конца.

Конечно, игроки «Арсенала» ощущают давление, но то же самое можно сказать о всех командах, борющихся за высокие места в чемпионате», – подчеркнул Венгер.