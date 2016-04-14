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Широков: «Слава богу, что не перешел в «Спартак» в 2008 году»

14 апреля 2016, 18:12
18

Полузащитник ЦСКА Роман Широков не скрывает, что готов играть в любом клубе, где он будет востребован и хорошо платят.

«Я бы не называл клубами-антагонистами «Зенит» и ЦСКА.  Игроки частенько переходили из одного клуба в другой. Успехи армейцев еще до того, как к руководству там пришел Евгений Гинер, связаны как раз с переходом группы игроков из «Зенита» в ЦСКА. И обратно частенько возвращались, так что это не проблема. «Спартак» – да, антагонист, но так сложилась ситуация.

В современном мире приходится играть там, где есть возможность, где платят, где ты нужен. Конечно, для возвращения в ЦСКА это не очень хорошая строка в биографии, но уже ничего не поделать.

Мог оказаться в «Спартаке» еще до прихода в «Зенит» в 2008 году. Если посмотреть, как я играл и сколько выиграл в Санкт-Петербурге, то ответ очевиден. Слава богу, что так сложилось. Я должен благодарить не только Бога, но и тех людей из руководства «Спартака», которые не дали мне тогда подписать контракт с клубом», – приводит слова Широкова журнал «Большой Спорт».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Спартак Зенит Широков Роман
Комментарии (18)
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Flydis
1460648521
Ромка продолжает траллеть спартачей.
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himik2-62
1460649852
евро всё равно пешком proebёте и платить тебе поменьше надо
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tanis 29
1460651514
действительно, слава богу.
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VVM1964
1460652852
НА ХРЕНА ТЕБЯ ВООБЩЕ В СПАРТАК БРАЛИ , КРОМЕ ВОНИ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛИ . ПРОЩАЙ ВОНЮЧКА !!!
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dundars
1460656616
Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru
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Kano
1460657179
Спартаком конечно он лажанулся.
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229728905
1460658083
Болтун вернулся.
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Reets
1460659301
Спартак уникален. Оттуда уходят за трофеями.
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zenit51
1460664214
Как бы там ни было некрасиво мусор выкидывать в дом в котором жил раньше
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ArmeeC1018
1460664425
нет места в основе вот и бесится
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