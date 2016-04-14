Широков: «Слава богу, что не перешел в «Спартак» в 2008 году»

Полузащитник ЦСКА Роман Широков не скрывает, что готов играть в любом клубе, где он будет востребован и хорошо платят.

«Я бы не называл клубами-антагонистами «Зенит» и ЦСКА. Игроки частенько переходили из одного клуба в другой. Успехи армейцев еще до того, как к руководству там пришел Евгений Гинер, связаны как раз с переходом группы игроков из «Зенита» в ЦСКА. И обратно частенько возвращались, так что это не проблема. «Спартак» – да, антагонист, но так сложилась ситуация.

В современном мире приходится играть там, где есть возможность, где платят, где ты нужен. Конечно, для возвращения в ЦСКА это не очень хорошая строка в биографии, но уже ничего не поделать.

Мог оказаться в «Спартаке» еще до прихода в «Зенит» в 2008 году. Если посмотреть, как я играл и сколько выиграл в Санкт-Петербурге, то ответ очевиден. Слава богу, что так сложилось. Я должен благодарить не только Бога, но и тех людей из руководства «Спартака», которые не дали мне тогда подписать контракт с клубом», – приводит слова Широкова журнал «Большой Спорт».