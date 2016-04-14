Ковтун советует Дзюбе задуматься над тем, что он говорит

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун поделился мнением по поводу последних высказываний нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

— Недавно Артем Дзюба высказался в прессе в том смысле, что в «Спартаке» есть люди, которым наплевать на клуб, они просто набивают свой карман. Откровенно говоря, подобный выпад удивил. Вас нет?

— Скорее, огорчил. Когда я еще играл, у нас считалось неприличным публично говорить что-то плохое о своих бывших командах и тренерах.

Бывало всякое, конечно. Люди уходили обиженными, но очень редко кто-то выносил внутреннюю кухню на всеобщее обозрение. Мы считали, что не имеем на это морального права. Тем более если ты уходишь из клуба, который тебя воспитал, сделал тебя футболистом.

Сейчас выросло другое поколение, у молодых другое понимание жизни, справедливости. Как назвать заявление Дзюбы? Неуважение? Непонимание? Даже слова нужного не подберу. У Артема подобное проскакивает не впервые, ему пора задуматься над тем, что он говорит и как это будет воспринято.