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Ковтун советует Дзюбе задуматься над тем, что он говорит

14 апреля 2016, 11:19
8

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун поделился мнением по поводу последних высказываний нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

— Недавно Артем Дзюба высказался в прессе в том смысле, что в «Спартаке» есть люди, которым наплевать на клуб, они просто набивают свой карман. Откровенно говоря, подобный выпад удивил. Вас нет?

— Скорее, огорчил. Когда я еще играл, у нас считалось неприличным публично говорить что-то плохое о своих бывших командах и тренерах.

Бывало всякое, конечно. Люди уходили обиженными, но очень редко кто-то выносил внутреннюю кухню на всеобщее обозрение. Мы считали, что не имеем на это морального права. Тем более если ты уходишь из клуба, который тебя воспитал, сделал тебя футболистом.

Сейчас выросло другое поколение, у молодых другое понимание жизни, справедливости. Как назвать заявление Дзюбы? Неуважение? Непонимание? Даже слова нужного не подберу. У Артема подобное проскакивает не впервые, ему пора задуматься над тем, что он говорит и как это будет воспринято.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (8)
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Kulimen
1460623364
А если молчать, так и будет как в Кубани, что команда банкротом станет.
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Alex3920486
1460624822
Какой ты умный, Юра...Согласен полностью, надо выносить и пусть все знают, что происходит в клубах. Хотя мы и так все догадываемся. Мужчине свойственно быть прямолинейным и откровенным, а не покрывать, всяких упырей, которые из спорта, делают личный бизнес..
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СЛАВА 81
1460628084
Ковтун, не надо затыкать рот. Пусть Дзюба говорит.
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ljrljr0505
1460632030
Юра, тебе про исландию напомнить что-ли? Дзюба правильные вещи говорит. Вы из команды-чемпиона своим молчанием сделали команду середнячка. Спартаку встряска нужна.
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Диктор
1460637144
Быд.ло оно и в Зените быд.лом осталось.
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koli4ka
1460642125
В школу глухонемых Дзьюбеня на переподготовку...
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