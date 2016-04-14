Президент «Урала»: «Лучше один раз проиграть 0:6, чем шесть раз по 0:1»

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги гостевого матча 23-го тура чемпионата России, в котором екатеринбургская команда пропустила шесть безответных голов от «Краснодара».

«Конечно, гол в раздевалку подкосил. Счет был 0:1, и в первом тайме мы играли очень прилично. Если бы не этот нелепый гол, вызванный ошибкой Новикова, который лечился и не тренировался несколько дней, все могло бы сложиться иначе. Мы с Сашей поговорили, пожурили его, хотя ему действительно было тяжело играть. Мы его заменили, он сказал, что у него кружится голова. Но это оправдание в пользу бедных.

Нельзя сказать, что бросили играть во втором тайме, но что-то не получалось. Думаю, тренерский штаб во всем разберется. Но лучше один раз проиграть 0:6, чем шесть раз по 0:1. Такие поражения могут встряхнуть команду», – заявил Иванов в эфире передачи «Урал. Третий тайм».