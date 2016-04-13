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  • Слуцкий: «Для ЦСКА матч с «Локомотивом» будет очень тяжелым»

Слуцкий: «Для ЦСКА матч с «Локомотивом» будет очень тяжелым»

13 апреля 2016, 15:54
12

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил важность предстоящего поединка с «Локомотивом» в рамках 24-го тура чемпионата России.

– Не нужно никому объяснять, что значит для команды предстоящий поединок с «Локомотивом». Как армейцы готовятся к этой встрече?

– Все нормально, у ребят хорошее, рабочее настроение, как и всегда. Тренировки проходят в штатном режиме. Матч, действительно, очень важный. Но неважных поединков у нас сейчас и быть не может.

– Что скажете о нынешнем «Локомотиве"? Команда неожиданно для многих оступилась в Самаре...

– «Локомотив» – команда, которая пытается действовать вторым номером. Наверное, и в игре с нами он будет стараться играть на контратаках. Железнодорожники очень хорошо обороняются, и в то же время в их составе есть кому атаковать. Поединок, еще раз отмечу, предстоит очень тяжелый. Неслучайно они идут в группе лидеров.

– Можно ли сказать, что рекордная для клуба победа над «Мордовией» чуть добавила хороших эмоций, в частности, голы забили Еременко, Игнашевич?

– Не могу сказать, что такие победы сильно влияют на самолюбие. Если только в индивидуальном плане. С этой точки зрения первые голы Романа Еременко в чемпионате и мяч Игнашевича, возможно, действительно пойдут им на пользу. Что же касается общей командной уверенности, она у нас и так на уровне.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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Zeff
1460560226
Опять 2:0. Опять дог.
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Тяп-Ляп.
1460561249
Нада что бы калоеды напялили коней.
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REDWHITE_
1460562505
ПРОВОДНИЦЫ ЧПОКНУТ КОНЕЙ)
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koli4ka
1460568382
Матч будет не просто тяжелым, он будет просто решающим за чемпионство для коней...
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