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Бубнов: «Смолов – настоящий бомбардир»

13 апреля 2016, 09:49
3

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов оценил игру нападающего «Краснодара» Федора Смолова, который в нынешнем сезоне РФПЛ забил 12 голов и сделал 5 голевых пасов.

«Одно из самых ярких впечатлений тура — покер Федора Смолова в ворота «Урала». Еще каких-то два-три года назад над ним все смеялись, когда он никак не мог забить, играя за «Динамо». Потом были аренды в «Анжи» и «Урал», и, наконец, сейчас мы видим настоящего бомбардира, забивающего красивые мячи за «Краснодар».

Что с ним случилось? Одна из причин — Федя взялся за ум. Когда он был женат на Лопыревой, то слишком много энергии тратил не по назначению. Тусовки, передачи, съемки, фотосессии и т. д. — все это мешало сосредоточиться только на футболе. После развода он поставил карьеру на первое место — и вот результат. Отличный пример для тех, кто пытается совместить несовместимое. Быть профессионалом не так просто — нужно режимить, вовремя ложиться спать.

Итого мы имеем едва ли не лучшего форварда в России на данный момент. Раньше Кокорин стоял на голову выше, сейчас — нет. Ему до Смолова сейчас очень далеко, пусть подтягивается. И я скорее поверю, что быстрее осуществится мечта Смолова — стать основным нападающим сборной России на чемпионате мира — 2018. Да он и сейчас на Евро может «выстрелить»!» — сказал он.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Бубнов Александр
Комментарии (3)
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Vologodeц
1460547382
Да неее...
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Krasnodar 123
1460561888
Дядя Федор даже Бубнова своей игрой зачаровал
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REDAT
1460569603
Давай Федя, забивай всем и все будет в шоколаде!!!!!!!!!!!!!Удачи тебе у нас в Краснодаре!!!!!!!!!
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