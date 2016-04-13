Черевченко: «Если «Локомотив» выйдет в Лигу чемпионов, надену смокинг»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко заявил, что наденет смокинг, если железнодорожники пробьются в Лигу чемпионов. Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ четвертое место.

– Вы и в стиле одежды такого же постоянства придерживаетесь. Всегда в спортивном костюме или куртке. Что должно произойти, чтобы вы надели классический костюм и галстук?

– Ничего. Рассуждаю так: человек носит те вещи, в которых ему удобно. Придерживаюсь повседневного стиля, «кэжуал». Но, говорят, мне идет классический костюм – недавно приходил в нем на эфир «Матч ТВ».

– Если «Локомотив» выйдет в Лигу чемпионов, увидим вас в костюме?

– В смокинге! Дело за малым: осталось только в Лигу чемпионов выйти. Ну а если серьезно, то борьба за медали и еврокубки предстоит очень суровая, до последнего тура.