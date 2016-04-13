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  • Черевченко: «Если «Локомотив» выйдет в Лигу чемпионов, надену смокинг»

Черевченко: «Если «Локомотив» выйдет в Лигу чемпионов, надену смокинг»

13 апреля 2016, 01:26
15

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко заявил, что наденет смокинг, если железнодорожники пробьются в Лигу чемпионов. Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ четвертое место.

– Вы и в стиле одежды такого же постоянства придерживаетесь. Всегда в спортивном костюме или куртке. Что должно произойти, чтобы вы надели классический костюм и галстук?

– Ничего. Рассуждаю так: человек носит те вещи, в которых ему удобно. Придерживаюсь повседневного стиля, «кэжуал». Но, говорят, мне идет классический костюм – недавно приходил в нем на эфир «Матч ТВ».

– Если «Локомотив» выйдет в Лигу чемпионов, увидим вас в костюме?

– В смокинге! Дело за малым: осталось только в Лигу чемпионов выйти. Ну а если серьезно, то борьба за медали и еврокубки предстоит очень суровая, до последнего тура.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Черевченко Игорь
Комментарии (15)
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kykyi
1460520988
Ходить тебе в трениках.
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Zly
1460523771
Если будут играть, как с КС, то в ЛЕ бы остаться. Атаки флангами и заброс на Шкулетича, от которого мяч отскакивает, как от дерева. Хенти надо выпускать на весь матч
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Merovingen
1460524482
В ЛЧ с такой игрой и мёртвым нападением делать нечего.
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rubinovyi2
1460525500
Попробуй наоборот.
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mahb9ik
1460526772
как бы без штанов не остаться, а он о смокинге
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андрей андреев
1460526892
Одевай смокинг и приезжай в Ростов,ждём)))
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ljrljr0505
1460527033
не видеть тебе смокинга как своих ушей с такой игрой. Мертвый Шкулетич, однообразные атаки, которые и атаками назвать нельзя. Так что, ходи в спортивном костюме. Он тоже тебе к лицу.
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woyser
1460527130
Ну одеть смокинг это не усы сбрить)))
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Garrincha58
1460527653
не надо Игорь вы в выходные проиграете коням и можно попращаться не только с ЛЧ но и с ЛЕ
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subbotaspartak
1460558996
Готовь безрукавку
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